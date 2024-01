Selvaggia Lucarelli ha messo in luce come la presenza di Daniele Dal Moro, scelto per condurre un evento contro la violenza sulle donne, possa essere di fatto discordante rispetto all’atteggiamento dello stesso personaggio. “Non ho capito se è uno scherzo”, ha osservato Selvaggia, prima di fornire un riassunto dei precedenti di Dal Moro.

Daniele Dal Moro, salta la conduzione dopo la denuncia social di Selvaggia Lucarelli?

Nelle passate ore, tornando sull’argomento, Selvaggia Lucarelli ha svelato un altro retroscena su Daniele Dal Moro, che a quanto pare, oltre a replicare via social le avrebbe anche inviato dei messaggi in privato:

Dai messaggi che mi scrive in privato direi che questo ragazzo più che di soldi, tv e stampa ha bisogno di un supporto psicologico e di molta serenità, perché è molto agitato. Ma ovviamente, a questo punto della storia, arrivano le tv, le iene (dicce che Selvaggia è kattivaaaa), i puma, i toporagni, poi le luci si spengono e via il prossimo.

Non è il solo retroscena però, poiché pare anche che dopo la denuncia social della Lucarelli, gli organizzatori dell’evento abbiano cambiato idea sulla presenza dell’ex gieffino. A renderlo noto è stato l’esperto social Amedeo Venza, che ha svelato:

Da fonti super attendibili sembrerebbe che lo staff organizzativo (dopo la denuncia social della Lucarelli) stia provvedendo per una sostituzione del conduttore della serata…