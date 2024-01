Daniele Dal Moro diventa testimonial della lotta contro la violenza sulle donne e fa indignare Selvaggia Lucarelli. L’ex Vippone è stato chiamato a condurre un evento che si terrà il prossimo 20 gennaio a Verona, in memoria di Chiara Ugolini, giovane 27enne vittima di femminicidio. La presenza di Dal Moro, però, ha fatto storcere il naso alla Lucarelli.

L’evento dal titolo “Una serata per Chiara”, consisterà in uno spettacolo benefico a favore dell’associazione “Casa delle donne maltrattate” e vedrà anche la presenza, tra gli altri, di Lucia Annibali e Alessandra Moretti.

La notizia ha raggiunto anche Selvaggia Lucarelli che non è rimasta affatto indifferente, non tanto per il nome in sé, quanto per i trascorsi (anche recenti) di Daniele Dal Moro. La giurata di Ballando con le Stelle ha sperato di trovarsi di fronte ad uno scherzo, tanto da commentare, incredula:

Non ho capito se è uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da Daniele Dal Moro?

Poi, attraverso le sue Instagram Stories (che troverete nel video in apertura), ha pubblicato una serie di osservazioni su Dal Moro, motivando le sue osservazioni e spiegando perché la presenza di Daniele ad un evento simile sarebbe del tutto discutibile:

Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo. Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?

Per la cronaca, con questa ragazza si sono presi e lasciati mille volte con sceneggiate, pianti, urla e situazioni che mi astengo dal commentare (questa estate ho provato a contattare lei per la vicenda della pistola, in quel momento si erano lasciati, mi disse che anche se era finta faceva comunque paura). Mi auguro trovino il loro equilibrio, ma Daniele Dal Moro a condurre una serata contro la violenza lasciamo stare va.