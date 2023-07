Daniele Dal Moro ha fatto pace con Oriana Marzoli ed ha attaccato alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip senza fare nomi. Tuttavia, alcuni utenti hanno pensato potessero esserci alcuni riferimenti nei confronti di Micol e Edoardo.

Il problema è che poi quando mi incazz* tutto il buono che ero… avete presente il detto non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia? Ecco questo sono io.

Questo è Daniele dal Moro per chi non mi conoscesse. Quindi quell’unica cosa che voglio dire è che io credo che l’amicizia nella vita non siano delle parole, ma si dimostra.

Io non ho mai detto un cazz*, mi sono sempre fatto i cazz* miei e ho sempre cercato di dare una mano, sempre. Di me, invece, gli altri hanno sempre parlato e si sono sempre intromessi nei cazz* miei.

E che non venissero a farmi i paladini della giustizia perché dentro la Casa le persone che facevano da paceri lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti. Quindi che non mi venissero a raccontare storielle… è meglio che sto zitto, perché sennò faccio danni.