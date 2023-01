Dana Saber e Nicole Murgia saranno chiamate stasera ad affrontarsi in diretta in occasione del nuovo televoto per l’eliminato (che vede in ballo anche Nikita), ma nel frattempo se le sono (verbalmente, non letteralmente, meglio precisare subito) suonate di santa ragione nelle passate ore.

Lite tra Dana Saber e la Murgia prima del GF Vip

Le due Vippone, come riferiscono i colleghi di Novella2000, si sono rese protagoniste di un vero e proprio scontro di fuoco, iniziato durante una banale conversazione che vedeva in prima linea anche Tavassi, Attilio e Wilma.

La conversazione era incentrata sul modo in cui i Vipponi starebbero vivendo queste ultime giornate nella Casa. Dana ha confidato di non aver vissuto benissimo le ultime puntate. Ad intervenire è stata quindi la Murgia:

Ma Dana tu ti rendi conto di quello che è successo a me la scorsa settimana? Guarda che non hanno mandato in onda niente di quello che è successo, se devo dire la verità. Di tutte le parole uscite, non hanno mostrato quasi nulla. Il 10%. Io che devo fare allora?

Quello è stato il punto di partenza per una discussione destinata poi ad accendere gli animi delle due Vippone. La Murgia ha sottolineato come nel corso della puntata non sia stata mostrata la spiacevole frase detta da Dana, ovvero: “La tua testa costa meno delle mie scarpe”.

Dana, di contro, ha tentato di difendersi e ad intervenire è stato anche Tavassi che ha fatto notare come nella Casa ci siano i microfoni ambientali, per poi chiudere il discorso: “Hanno tutelate entrambe, fine e punto. Non ne uscivate bene entrambe”.

La lite tra le due Vippone è proseguita tra accuse reciproche, poi Dana ha reagito con una frecciata non da poco: “Preoccupati per te di lanciare meno piatti e cornificare meno uomini. Se tu vuoi fare un percorso interessante, allora, preoccupati di te stessa”.

La stoccata farebbe riferimento alla relazione turbolenta avuta tra Nicole e Andrea Maestrelli. Alle sue parole Nicole ha reagito replicando:

Mi preoccupo delle persone che ho vicino, non di te che ti svegli alle 3 per mangiare. Ancora con sti piatti lanciati? Mo ti faccio vedere. Sono la campionessa numero uno. Tu ti divertirai poco.