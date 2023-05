Giovanni Cricca è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici 22, il talent show targato Maria De Filippi e che si è concluso la scorsa domenica con la vittoria di Mattia Zenzola. Intervistato di recente da SuperGuidaTv, Cricca ha parlato del suo percorso all’interno del programma, senza trascurare il suo rapporto con Isobel e con Maria De Filippi.

Cricca dopo Amici 22: il rapporto con Isobel

Cricca ha ammesso di stare vivendo il periodo post Amici 22 in maniera frastornata, anche per via della popolarità che è giunta proprio in seguito alla sua partecipazione al talent. Tuttavia ha spiegato di avere un buon rapporto con il successo:

Credo di avere un rapporto ottimo, a me poi piace stare in mezzo alla gente, cerco di essere molto positivo.

Dopo le sue varie esperienze in ambito musicale – da Area Sanremo nel 2021, passando per Deejay Onstage ed Amici -, Cricca sogna adesso il Festival di Sanremo:

Assolutamente si, sogno quel palcoscenico. Sarebbe un sogno grandissimo cantare a Sanremo, ci proverò in tutti i modi. Spero di poter gareggiare, almeno darò il massimo per esserci. Non sarà facile, però almeno uno ci spera.

Si è poi dato spazio ai sentimenti, ed ovviamente non poteva mancare la domanda su Isobel. Il cantante ha spiegato cosa lo ha fatto innamorare della ballerina:

Sicuramente ci univa l’Australia. È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore.

Infine non poteva mancare il suo commento sul rapporto con Maria De Filippi: