Chi è uscito ad Amici 22 tra Cricca e Aaron? Al ballottaggio finale della settima puntata uno tra i due cantanti uscirà definitivamente dalla scuola del talento: chi è stato eliminato? Se non volete spoiler non proseguite nella lettura! In caso contrario, eccovi il nome del possibile allievo che ha dovuto lasciare lo show.

Chi è uscito ad Amici 22? Cricca e Aaron: ecco il probabile eliminato

Chi è uscito da Amici 22? Secondo una indiscrezione giunta a noi di BlogTivvù, ad abbandonare la scuola dopo sette appuntamenti in prima serata dovrebbe essere proprio Cricca.

Cosa ne pensate? Naturalmente queste sono soffiate che ci sono giunte a stretto giro da prendere con le pinze perché non possiedono alcuna ufficialità (al momento).

Chi è uscito ad Amici: manche della settima puntata

Prima Manche: Zerbicele contro Cuccalo

ISOBEL vince contro MADDALENA (guanto recitazione)

ANGELINA vince contro ISOBEL

AARON vince contro CRICCA

Seconda manche: Zerbicele contro Todarisa

MATTIA vince contro AARON

ISOBEL vince contro WAX

WAX vince contro AARON

Terza manche: Todarisa contro Cuccalo

ANGELINA vince contro WAX (guanto interpretazione)

MATTIA vince contro MADDALENA

WAX vince contro MADDALENA

Eliminato Amici 22: ballottaggi

Primo ballottaggio: Cricca (ballottaggio finale) e Maddalena (salva)

Secondo ballottaggio: Aaron (ballottaggio finale) e Isobel (salva)

Terzo ballottaggio: Maddalena (ballottaggio finale) Angelina (salva)

Ospiti della semifinale di Amici 22

Ospiti della settima puntata di Amici 22 Emma Marrone ed Enrico Brignano.