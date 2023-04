Giovedì 27 novembre si è registrata la settima puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda sabato 29: chi è stato eliminato? Nel frattempo non è passato inosservato lo scontro tra Isobel e Benedetta che ha richiesto l’intervento di Simone Nolasco, ballerino professionista del talent show.

Eliminato Amici 22, Benedetta sbugiardata: scontro con Isobel

“Ultimamente ho sentito tante cose che hai detto di me. È come se davanti sei sempre carina, poi dietro alle mie spalle dici altro. Per me è come uno schiaffo in faccia”, ha spiegato Isobel piangendo.

“Sei un po’ ipocrita con Isobel”, la conferma di Cricca. Benedetta, a quanto pare, sarebbe coalizzata con Maddalena e avrebbe escluso la ballerina australiana, accusata di fare molto rumore in casetta, di ascoltare la musica ad alto volume e di provare nei momenti meno opportuni.

Benedetta ha cercato di giustificarsi fino a quando è intervenuto il ballerino professionista Simone Nolasco che ha raccontato la verità e cosa sarebbe accaduto durante le prove del guanto di sfida:

Durante le prove ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel. Io so benissimo che all’inizio hai trovato tante difficoltà nel tango. Non ti sentivi all’altezza, ma durante le prove il tuo atteggiamento verso Isobel era un po’ alterato. C’erano dei passaggi che con Mattia venivano, mentre con lei no. È stato proprio lampante. Mi hai anche guardato infastidita dicendo che non ascoltava.

Ecco le anticipazioni VIDEO della settima puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda sabato 29 aprile: