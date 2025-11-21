Coppia di Temptation Island dice “no” ad un passo dalle nozze

Temptation Island, la coppia pronta alle nozze decide di fermarsi: “Non mi sento pronta”

Una delle coppie che il pubblico ha conosciuto a Temptation Island sembrava vicina al grande passo, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato e il matrimonio è stato nuovamente accantonato.

Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, protagonisti della settima edizione del programma. Dopo l’uscita separati dal reality, i due erano riusciti a ritrovarsi e a riprendere in mano la relazione, apparendo più affiatati e convinti di prima. Negli anni successivi avevano cominciato a parlare di un futuro insieme e, più volte, avevano fatto intendere di voler arrivare all’altare, ipotizzando perfino una data intorno a Capodanno, senza specificare l’anno.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, i preparativi hanno subito continui rinvii. In una recente puntata de La Volta Buona, Antonella aveva ammesso con amarezza di aver posticipato ancora le nozze, spiegando che la decisione era dovuta anche a problemi legati ai lavori nella loro abitazione.

Le parole di lei

Ma gli ultimi sviluppi hanno rimescolato le carte. La scorsa settimana, intervenendo nuovamente nel salotto di Caterina Balivo, l’ex showgirl ha raccontato che lei e Pietro hanno deciso di allontanarsi per un periodo. Ripercorrendo il giorno del suo compleanno, Antonella ha spiegato:

“Volete sapere cosa mi ha regalato Pietro? Volete proprio saperlo? C’è un problema. Ho preso alcuni mesi sabatici da lui. Sì, venti giorni fa siamo stati qui e abbiamo detto che ci dovevamo sposare ma siccome io sono volubile… no, scherzo dai. Diciamo che è un momento di riflessione perché io non mi sento pronta, io sono in un periodo così. Quindi non ho festeggiato con lui purtroppo.”

La Elia ha poi aggiunto:

“Sono seria, è dipeso da tutti e due, non solo da me. Ognuno ha le sue parti di colpe. Ho deciso di praticare l’astinenza se*suale pur avendo ancora gli istinti sessuali e quindi prendo un po’ di mesi sabatici per cercare di elevarmi dal primo chakra al settimo e raggiunge un po’ quel divino. Un po’ di astinenza ci vuole.”

Al momento, dunque, la coppia si sta concedendo una pausa, considerandola un’occasione per riflettere sul futuro e capire se davvero sia il momento giusto per fare il grande passo.