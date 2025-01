Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Lorenzo e Javier si sono finalmente confrontati. Sebbene Spolverato lo abbia in parte provocato anche nel corso della loro conversazione, Martinez ha proferito delle parole sorprendenti sul suo conto.

I due gieffini si sono resi protagonisti di un serrato botta e risposta, poi però Javier è tornato a parlare di quanto accaduto in serata, in seguito all’ingresso del guru della moda.

In questo senso, l’argentino ha espresso il suo sostegno al compagno di avventura, ma nonostante questo non è cambiata la sua idea sul conto di Lorenzo:

Io stasera non ti avrei neanche nominato anche se tu non fossi stato immune. Perché mi faceva arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te e l’avrei anche detto anche in puntata. Parlo dell’accanimento che c’è stato su di te venendo da fuori. Perché è facile venire da fuori e parlare in quella maniera. Parlo del guru. Non mi è piaciuta per niente e mi sembrava sbagliata. Avevo già il discorso in mente, avrei detto ‘sembrerà strano, ma voglio spezzare una lancia a favore di Lorenzo, ma a me non mi piace questa cosa’.