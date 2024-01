Il lutto di Beatrice Luzzi ha lasciato in tanti senza parole. Le reazioni sono state molteplici, anche se nella Casa del Grande Fratello qualcuno ha peccato di poca empatia. Non è un caso che anche il conduttore Alfonso Signorini sia intervenuto criticando l’atteggiamento degli inquilini, e non sarebbe stato l’unico.

Fuori dal reality, infatti, in seguito all’abbandono di Beatrice Luzzi, colpita dalla morte del padre, alcuni personaggi noti sono intervenuti criticando aspramente il comportamento di alcuni concorrenti. Tra questi anche Rita Dalla Chiesa, che ha accusato i gieffini di essere finti:

Sotto al post del Grande Fratello non sono mancati i commenti di Rossella Erra e di Adriana Volpe. Il volto della giuria popolare di Ballando con le Stelle ha commentato:

Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo.