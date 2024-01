Sara Ricci al Grande Fratello ha sempre avuto il ruolo dell’antagonista di Beatrice Luzzi. Questo è stato chiaro sin dall’inizio. Adesso che è uscita, però, l’attrice ha spiegato senza peli sulla lingua quale fosse il suo reale ‘compito’ nella Casa.

A quanto pare, noi non avevamo capito nulla. Sara Ricci, infatti, ha ammesso di aver recitato e di averci preso tutti in giro (anche gli autori?). La lite con Beatrice Luzzi, infatti, sarebbe stata tutta una messinscena.

E’ stata la stessa attrice a dichiararlo in una serie di tweet che oggi appaiono come una confessione rispetto al suo (breve) ruolo nella Casa: quello di mettere appositamente zizzania, facendo leva sulle sue doti interpretative, a partire dalle accese discussioni con la collega.

Rispondendo ad alcuni utenti, via social la Ricci ha reso noto, senza tanti giri di parole, di avere sempre recitato. E noi ci saremmo cascati (!):

Ho recitato quando ho litigato con Bea… E nel resto del tempo comunque non ero me stessa, ero molto in protezione.