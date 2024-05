Come sta oggi Gigi D’Agostino? La malattia e il ritorno in console

Gigi D’Agostino, il noto DJ e producer, ha affrontato un periodo di malattia che l’ha tenuto lontano dai riflettori a partire dal 2021. Ha sofferto di un grave problema di salute, che non è stato specificato, ma è stato descritto come un dolore costante. Ma come sta oggi?

Gigi D’Agostino e la malattia: come sta oggi

Era il 2021 quando Gigi D’Agostino spiazzò tutti parlando per la prima volta della malattia che lo aveva colpito. L’autore di brani simbolo degli anni ’90 e 2000 come “L’amour toujors” e “In my mind”, diede così la notizia sul suo profilo social:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo… Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore…Gigi.

Nel 2024, Gigi D’Agostino ha fatto un ritorno emozionante alla scena musicale. Ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite sulla nave da crociera, simboleggiando un “secondo tempo” da vivere. Questo ha riportato gli appassionati a cercarlo su Spotify in attesa di nuove performance live.

Il 23 maggio scorso, è stato annunciato che Gigi D’Agostino sarebbe tornato in televisione come ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, nella puntata di questo sabato 25 maggio. Durante l’intervista, ha parlato del difficile periodo vissuto a causa della sua malattia:

Sto meglio, ma la paura non va mai via. Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita.

Il peggio, tuttavia, sembra essere fortunatamente passato, nonostante la paura sia ancora piuttosto viva:

Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo.

È previsto che Gigi D’Agostino tornerà in console a Milano nel giugno 2024, dopo più di quattro anni di assenza. Riguardo a questo, ha espresso la sua emozione:

Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica.