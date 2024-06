Amici 23, i cantanti in classifica: tutti male tranne uno, ecco di chi si tratta

La nuova classifica FIMI ha svelato gli album più venduti della settimana: come si sono classificati gli allievi di Amici 23? Spoiler: non bene. Ecco in dettaglio come è andata. Amici 23, i cantanti in classifica: tutti male tranne uno Holden aveva debuttato la settimana scorsa con il suo EP “Joseph” al sesto posto, ma …

La nuova classifica FIMI ha svelato gli album più venduti della settimana: come si sono classificati gli allievi di Amici 23? Spoiler: non bene. Ecco in dettaglio come è andata.

Amici 23, i cantanti in classifica: tutti male tranne uno

Holden aveva debuttato la settimana scorsa con il suo EP “Joseph” al sesto posto, ma attualmente è sceso alla posizione numero 23.

In pratica, ha perso ben diciassette posizioni dopo il suo debutto.

Anche Mida ha visto un calo, passando dal dodicesimo posto al ventiseiesimo. Non è andata molto meglio neppure per la vincitrice Sarah Toscano, che dalla posizione numero 23 è scivolata alla 32.

La trionfatrice di Amici 23, attualmente, occupa la posizione più bassa in classifica. Complessivamente, i risultati non sono stati quelli attesi, tranne che per uno dei cantanti.

A sorprendere in maniera positiva è stato Petit, l’unico a guadagnare posizioni invece di perderle.

Il suo album era al quindicesimo posto la settimana scorsa, mentre ora è salito all’undicesima posizione. Tra i quattro cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato lui a ricevere i maggiori consensi da parte del pubblico.