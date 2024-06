Fedez ha litigato con Diego Naska che, a quanto pare, ha avuto la peggio. L’indiscrezione era stata recentemente lanciata da Dagospia in questi giorni, ecco cosa è successo.

La notizia è stata anche convalidata da Fedez durante una live su Twitch nel canale di GrenBaud:

Uno aveva fatto un post dicendo che si sco*ava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà e Diego Naska commenta ridendo la cosa e io gli ho chiesto banalmente cosa lo facesse ridere e gli detto di chiedermi scusa e lui non ha voluto chiedermi scusa, bella lì.

Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo in una cosa così spregevole in cui una tira in mezzo i miei figli io sono fatto così, poi se volete fare la morale, dire sei una brutta persona, sei una cattiva persona non me ne frega un ca*zo. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo, poi che piaccia o non piaccia la cosa è così.