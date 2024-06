Chi è Daniela Missaglia, l’avvocato di Chiara Ferragni che gestisce la separazione da Fedez

Chi è Daniela Missaglia, l’avvocato di Chiara Ferragni

Daniela Missaglia è nata l’8 dicembre 1961 a Milano, sotto il segno del Sagittario. Nel 1984 si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano. Si è poi specializzata in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone.

È iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano dal 1991 ed è patrocinante in Cassazione dal 2005. Nel 1997 ha aperto lo Studio legale Missaglia De Vellis Law Firm insieme alla collega Valeria De Vellis.

È considerata un’autorità nelle questioni legate alla vita coniugale, separazioni, divorzi e tutela della prole e del minore. Offre assistenza sia in sede stragiudiziale che in contenzioso.

Nel 2019, Daniela Missaglia ha fondato il Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare, di cui è Vicepresidente.

È autrice di libri e articoli, ha collaborato con diverse testate giornalistiche e partecipa come ospite in programmi televisivi e radiofonici che trattano di diritto familiare.

Daniela è sposata con un uomo di nome Luca e ha tre figli. Condivide con il marito la passione per viaggi, golf e barca a vela.

Chiara Ferragni ha scelto Daniela Missaglia come sua avvocatessa per le pratiche di divorzio da Fedez. La sua esperienza e competenza la rendono una figura molto autorevole in questo campo.