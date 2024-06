Chi è Diego Naska? Il cantante coinvolto in una rissa con Fedez 

Diego Naska: pseudonimo di Diego Caterbetti, è un cantautore e rapper italiano nato il 15 luglio 1997 a Loreto, nelle Marche. La sua carriera musicale ha attraversato diverse fasi e generi, rendendolo un artista versatile e interessante.

Gli esordi nell’ambiente rap (2014-2020) Nel 2014, Naska ha iniziato a pubblicare i suoi primi pezzi su YouTube. Nel 2015, ha debuttato con l’EP intitolato The Purge, prodotto da DOD. Nel corso degli anni, ha continuato a pubblicare singoli e a esplorare nuove sonorità.

Il passaggio al pop punk (2020-presente) Nel 2020, Naska ha pubblicato il singolo Settembre insieme a xDiemondx, introducendo sonorità di pop punk che avrebbe esplorato successivamente.

Nel 2022, ha lanciato il suo primo album in studio, Rebel, che ha ricevuto apprezzamenti dalla critica e ha debuttato al 22º posto della Classifica FIMI Album.

Il disco è composto da dieci tracce e ha dato vita al Rebel Tour.

Naska è considerato uno dei principali esponenti del revival punk italiano e continua a fare la differenza nel panorama musicale.

Fedez ha litigato con Diego Naska che, a quanto pare, ha avuto la peggio. L’indiscrezione era stata recentemente lanciata da Dagospia in questi giorni, ecco cosa è successo.

La notizia è stata anche convalidata da Fedez durante una live su Twitch nel canale di GrenBaud:

Uno aveva fatto un post dicendo che si sco*ava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà e Diego Naska commenta ridendo la cosa e io gli ho chiesto banalmente cosa lo facesse ridere e gli detto di chiedermi scusa e lui non ha voluto chiedermi scusa, bella lì.

Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo in una cosa così spregevole in cui una tira in mezzo i miei figli io sono fatto così, poi se volete fare la morale, dire sei una brutta persona, sei una cattiva persona non me ne frega un ca*zo. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo, poi che piaccia o non piaccia la cosa è così.