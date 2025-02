Chi è Marta Donà: la manager che ha vinto 4 Sanremo con Olly, Angelina, Mengoni e Maneskin

Marta Donà, fondatrice e amministratrice delegata di LaTarma, è ormai una delle figure più influenti della musica italiana. Prima manager donna a inanellare quattro vittorie su cinque al Festival di Sanremo, ha trasformato la sua carriera in un trampolino di lancio per alcuni dei più grandi talenti del panorama musicale. Il suo percorso, da addetta stampa a discografica di successo, è segnato da scelte audaci e vincenti.

Marta Donà: l’artefice di successi discografici (compreso Sanremo 2025)

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Verona, Marta Donà inizia la sua carriera nel 2006 come addetta stampa. Nel 2009 entra in Sony Music come press agent, dove incontra Marco Mengoni, che nel 2010 le propone una sfida ambiziosa: diventare la sua manager. La scelta si rivela vincente e segna l’inizio di una collaborazione che porterà Mengoni a vincere Sanremo due volte, nel 2013 con L’Essenziale e nel 2023 con Due vite.

Nel frattempo, Marta Donà espande il suo roster, lavorando con artisti del calibro di Alessandro Cattelan, Francesca Michielin e i Måneskin, che sotto la sua guida trionfano a Sanremo 2021 con Zitti e buoni e, successivamente, all’Eurovision Song Contest.

LaTarma: un impero tra management e discografia

Oltre a LaTarma Management, Marta Donà ha fondato LaTarma Ent e LaTarma Records, etichetta discografica indipendente che punta su giovani talenti. Tra gli artisti lanciati figurano Giovanni Toscano e Ale, quest’ultimo scoperto nel talent Amici di Maria De Filippi.

Nel 2023 il legame con il talent di Maria De Filippi si rafforza ulteriormente con la gestione di Angelina Mango, che vince Sanremo 2024 con La Noia. L’anno successivo, Marta Donà punta su un altro talento di Amici, Holden, portandolo nella sua etichetta.

Quattro vittorie su cinque a Sanremo: il dominio di Marta Donà

Il trionfo al Festival di Sanremo 2025 con Olly e il brano Balorda nostalgia consolida il primato di Marta Donà come la manager più vincente degli ultimi anni. Con questa vittoria, supera il record detenuto da Caterina Caselli, diventando la discografica a capo di un’etichetta indipendente con più successi all’attivo.

Ecco il palmarès delle sue vittorie al Festival di Sanremo:

2013 – Marco Mengoni con L’Essenziale

– con L’Essenziale 2021 – Måneskin con Zitti e buoni

– con Zitti e buoni 2023 – Marco Mengoni con Due vite

– con Due vite 2024 – Angelina Mango con La Noia

– con La Noia 2025 – Olly con Balorda nostalgia

A questi si aggiungono i secondi posti di Francesca Michielin nel 2016 e nel 2021 (in duetto con Fedez) e la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con i Måneskin.

Il segreto del successo: talento, visione e strategia

Dietro i trionfi di Marta Donà non c’è solo fortuna, ma una visione strategica ben precisa. La sua capacità di intercettare i talenti emergenti, costruire percorsi di crescita e promuovere artisti con un’identità forte le ha permesso di diventare un punto di riferimento nel settore. Con LaTarma, continua a scommettere su nuovi volti della musica italiana, dimostrando che il suo fiuto per il successo è ancora imbattibile.