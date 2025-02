“Camerini gate” a Sanremo 2025: l’identikit dei cantanti che avrebbero fatto sesso nel dietro le quinte

Ogni edizione di Sanremo porta con sé scandali e chiacchiere, ma quest’anno il rumor che sta infiammando i social ha un retrogusto particolarmente piccante. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi, due artisti si sarebbero concessi momenti di passione proprio nei camerini del Teatro Ariston, lasciando dietro di sé non solo sospetti, ma anche testimoni.

Sanremo 2025 e il gossip infuocato nei camerini

Il retroscena, che ha rapidamente preso piede tra gli addetti ai lavori, è stato ripreso anche da Il Fatto Quotidiano, che ha descritto la vicenda con toni piuttosto diretti: “Questi messaggi impazzavano sui telefoni di tutti gli addetti ai lavori. Tutto è iniziato quando dei tecnici hanno sentito dei rumori particolari venire da un camerino dove erano dei cantanti”.

Le reazioni di Serena Brancale e Clara

La cantante Serena Brancale, interpellata sulla questione, ha dichiarato di non essersi accorta di nulla. Diversa, invece, l’opinione di Clara, che ha espresso un punto di vista più malizioso in un’intervista a My Secret Case, come riportato da Biccy: “Se a Sanremo si fa molta attività di quel tipo? Io no! Però sì, certo, secondo me molti lo fanno. A guardare certi miei colleghi cantanti, secondo me lo fanno eccome”.

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che sembrano confermare che il Festival di Sanremo 2025 non è solo musica e spettacolo, ma anche tanto fermento dietro le quinte.

Dagospia e l’identikit dei protagonisti del gossip

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Dagospia, che avrebbe individuato i due artisti coinvolti nel bollente episodio. Nel suo consueto stile diretto, il sito ha descritto il presunto colpevole come “un traditore seriale”, noto per la sua vita sentimentale movimentata, nonostante “l’aspetto dimesso e pur essendo impegnato, è un tr0mb**re seriale”.

La cantante coinvolta, invece, viene descritta come “una ragazza molto agitata” e con una particolare dedizione alla musica d’autore. I dettagli, seppur criptici, lasciano intuire che il gossip potrebbe presto trovare conferme più concrete.

Che il Festival di Sanremo sia una vetrina non solo per la musica, ma anche per il gossip più succoso, non è certo una novità. Ma questa vicenda ha il sapore di un piccolo scandalo capace di tenere incollati gli spettatori anche fuori dall’Ariston. Ora resta da capire se emergeranno nuovi dettagli o se tutto resterà confinato nel mondo dei pettegolezzi.