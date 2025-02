Le reazioni a caldo di Olly e Lucio Corsi, vincitore e secondo classificato a Sanremo 2025

La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si è conclusa con un colpo di scena: Olly, giovane cantautore ligure, ha trionfato con il brano “Balorda nostalgia”. La sua performance ha conquistato sia il pubblico che la critica, portandolo a superare artisti del calibro di Lucio Corsi e Brunori Sas nella serata finale.

Le prime parole di Olly dopo la vittoria a Sanremo 2025

Subito dopo l’annuncio della vittoria, Olly ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di “Chi”:

Si è ufficiale! Ovviamente ho il mio modo strano di dimostrarlo. Dedico la vittoria alla mia figlia, ai miei amici e alle persone che ci credono come me in tutto quello che fanno.

Visibilmente emozionato, ha aggiunto:

L’emozione più grande, Non te la so spiegare.. Non ho mai provato un’emozione di questo tipo. Però senti la gente che balla, canta.

Intervistato da Sky TG24, Olly ha descritto la sua incredulità per il risultato ottenuto:

Per me è assurdo sembra un film. Sono quelle cose che credi non possano succedere, ringrazio tutti, ciao pà, ciao mà, è successo!

Ha poi riflettuto sul suo percorso durante il festival:

La prima sera ero molto teso e ho fatto una performance di pancia mentre il giovedì ho cercato almeno nella prima metà del brano di concentrarmi perché è un po’ di tempo che studio tecnica e ho cercato la giusta dose di concentrazione.

Nonostante fosse una novità per il grande pubblico, Olly ha lavorato duramente per anni nel mondo della musica:

Cosa ho fatto per meritare questo? Me lo chiedo tutti i giorni, per il grande pubblico sono una novità ma da anni investo tempo in questo lavoro. Da tanto credo in quello che faccio, lavoro al massimo col mio team.

Riguardo ai suoi piani futuri, ha dichiarato:

Da lunedì che farò? Passo da Genova per un po’ di coccole con i miei, poi come detto ho un tour già sold out.

Lucio Corsi: un secondo posto di prestigio

Lucio Corsi, classificatosi secondo con il brano “Volevo Essere Un Duro”, ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Chi:

Il mio sogno è suonare per stare tutta la vita in tour perciò se questo può contribuire a fare poi tour è tutto perfetto. È bellissimo.

Ha dedicato il suo successo a coloro che lo hanno supportato fin dall’inizio:

La vittoria la dedico ai ragazzi che suonano con me dal liceo fino a oggi. A loro, alla mia famiglia ovviamente e ai miei cani Era ed Enea, i miei fratelli.