La 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 ha incoronato Olly con il brano “Balorda Nostalgia”, conquistando pubblico e critica. Tuttavia, la consueta partecipazione del vincitore all’Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Basilea, è tutt’altro che certa. Il cantante, infatti, ha già programmato un tour completamente sold out nello stesso periodo, mettendo a rischio la sua presenza all’importante kermesse europea.

Intervistato da Alessandro Cattelan, Olly ha dichiarato di essere in grande difficoltà nel prendere una decisione: “Ho un tour già fissato e non voglio deludere i miei fan che hanno comprato i biglietti”. La possibilità di un cambio di programma rimane aperta, ma il rischio di compromettere gli impegni già presi è reale.

A fare chiarezza sulla questione è intervenuto anche il produttore di Olly, Jvli (Julien Boverod), che ha svelato alcuni retroscena interessanti. In un’intervista a Rockol, ha spiegato che la decisione finale spetta unicamente al cantante e che la vittoria a Sanremo non era nei piani:

È una scelta di Fede. Io resto dietro le quinte. Deve decidere lui. Il grande problema riguarda le tante date già programmate nei club in concomitanza, a maggio, con l’Eurovision. Al momento la mia visione è che vada conservata la salute mentale di Fede, capendo bene la fattibilità o meno di un impegno del genere perché spostare tutte quelle date non è semplice, non so neppure se si riesca. Però quei concerti dimostrano una cosa… Che non si preventivava di vincere Sanremo neanche lontanamente, se no non avremmo mai piazzato il tour in quel mese.