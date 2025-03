Eurovision 2025, rivoluzione alla conduzione: Gabriele Corsi con una famosissima cantante

L’Eurovision Song Contest 2025 sarà un’edizione destinata a lasciare il segno. Per la prima volta nella storia della versione italiana dell’evento, la conduzione sarà affidata a una coppia inedita: Gabriele Corsi e BigMama. L’annuncio ufficiale è stato dato durante il Tg1 delle 20:00, generando grande curiosità tra gli appassionati del festival.

Eurovision 2025, Gabriele Corsi e BigMama alla conduzione dell’edizione italiana

Corsi, noto conduttore televisivo e speaker radiofonico, sarà alla sua quinta esperienza consecutiva nell’edizione italiana dell’Eurovision. A fargli compagnia, questa volta, sarà BigMama, rapper e cantante di grande successo, che si è distinta anche per il suo impegno nella lotta per i diritti civili. La scelta di affiancare una figura musicale a un volto televisivo promette di portare una ventata di freschezza nella narrazione della competizione.

BigMama debutta alla conduzione dell’Eurovision 2025

La presenza di BigMama all’Eurovision 2025 segna una svolta importante. Per la prima volta, un’artista in gara al Festival di Sanremo si cimenta nel ruolo di commentatrice ufficiale dell’evento musicale più seguito in Europa. Con la sua energia e la sua visione musicale, BigMama offrirà un punto di vista nuovo sulle esibizioni degli artisti in gara.

Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, ha voluto sottolineare l’importanza di questo passaggio, ringraziando Mara Maionchi, storica commentatrice, per il lavoro svolto nelle ultime due edizioni:

Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci, in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità. Un grazie sentito per le due grandi e apprezzate edizioni condotte in coppia con Gabriele, e un caldissimo in bocca al lupo a BigMama.

Eurovision 2025, l’Italia punta su Lucio Corsi

La conduzione non è l’unica grande novità dell’Eurovision 2025. A rappresentare l’Italia in gara sarà Lucio Corsi, artista dallo stile unico e originale, che si esibirà nella prima semifinale il 13 maggio. L’obiettivo è raggiungere la finalissima del 17 maggio, dove si sfiderà con gli altri 25 finalisti per il titolo.

L’evento si terrà alla St. Jakobshalle di Basilea, e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 per le semifinali (13 e 15 maggio) e su Rai 1 per la finale del 17 maggio. Gli appassionati potranno seguire l’Eurovision anche su Rai Radio 2 e in simulcast su RaiPlay.

Attesa per il rappresentante di San Marino

Mentre l’Italia ha già scelto il suo portabandiera, c’è grande attesa per scoprire chi rappresenterà San Marino. La risposta arriverà dopo la finale del San Marino Song Contest, in programma domani.

Un’edizione che potrebbe vedere una forte presenza italiana tra i concorrenti in gara, aumentando le speranze di un Eurovision 2025 all’insegna della nostra musica.