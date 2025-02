Sanremo 2025: Olly sapeva già della vittoria? La replica pungente del cantante alle accuse

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly è al centro di polemiche: c’è chi sostiene che sapesse già del suo trionfo. La sua risposta non si è fatta attendere.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si è conclusa con la vittoria del giovane cantautore genovese Olly. Tuttavia, il suo trionfo non è stato esente da polemiche. Alcuni osservatori hanno insinuato che Olly fosse a conoscenza della sua vittoria prima dell’annuncio ufficiale, basando tali accuse su dettagli apparentemente insignificanti ma che hanno alimentato discussioni accese sul web.

Le accuse: Olly sapeva già della vittoria a Sanremo 2025?

Durante la serata finale del Festival, dopo la chiusura del televoto e il ritorno sul palco dei cinque finalisti, è stato notato che Olly indossava gli in-ear monitor, dispositivi utilizzati dagli artisti per isolarsi dai rumori esterni durante le esibizioni. Questo dettaglio ha portato alcuni a ipotizzare che il cantante sapesse già della sua imminente vittoria e della conseguente esibizione finale. Le voci si sono diffuse rapidamente sui social media, alimentate da commenti e post che mettevano in dubbio la trasparenza del risultato.

È importante sottolineare che non è possibile determinare con certezza se anche gli altri finalisti indossassero o meno gli in-ear monitor, poiché potrebbero essere stati meno visibili. Inoltre, l’uso continuo di tali dispositivi potrebbe essere semplicemente una preferenza personale dell’artista o una scelta tecnica priva di significati nascosti.

La risposta di Olly alle polemiche sulla vittoria a Sanremo 2025

Di fronte a queste accuse, Olly ha scelto di rispondere in modo sottile ma efficace. Ospite nel programma di Alessandro Cattelan, il cantante si è esibito con il brano vincitore “Balorda nostalgia”. Al termine della performance, durante l’intervista, Olly ha scherzosamente fatto riferimento alla polemica sugli in-ear monitor. Appena seduto, ha detto: “Aspetta scusa, li levo questi”, rimuovendo gli in-ear e facendoli sparire dietro la schiena. Cattelan, cogliendo l’allusione, ha risposto con una battuta, sdrammatizzando la situazione e mostrando solidarietà al cantante.

Questo scambio ha evidenziato l’assurdità delle accuse, mettendo in luce come un dettaglio tecnico possa essere facilmente strumentalizzato per creare polemiche infondate. La reazione di Olly, ironica e composta, ha contribuito a smorzare le critiche, mostrando la sua capacità di affrontare le controversie con eleganza e senso dell’umorismo.

La vicenda ha suscitato diverse reazioni sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori. Molti fan hanno difeso Olly, sottolineando come tali accuse siano prive di fondamento e frutto di speculazioni esagerate. Sui social media, numerosi utenti hanno espresso il loro sostegno al cantante, lodando la sua performance e criticando chi cerca di minare il suo successo con polemiche infondate.

Anche alcuni colleghi artisti e professionisti del settore musicale hanno preso le difese di Olly, evidenziando come l’uso degli in-ear monitor sia una pratica comune e non rappresenti in alcun modo un’indicazione di conoscenza anticipata dei risultati.

Nonostante le polemiche sorte dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly ha dimostrato maturità e ironia nel rispondere alle accuse. La sua replica, sottile ma efficace, ha contribuito a ridimensionare le critiche, mettendo in luce l’infondatezza delle indiscrezioni sul suo conto.