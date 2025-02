Lucio Corsi all’Eurovision 2025: le prime parole del cantante

Il giovane cantante genovese Olly ha trionfato nella 75ª edizione del Festival di Sanremo con la sua emozionante ballata “Balorda Nostalgia”. A soli 23 anni, Olly ha conquistato il pubblico e la critica, assicurandosi la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Tuttavia, ieri, ha annunciato a sorpresa la sua rinuncia: al suo posto ci sarà il secondo classificato Lucio Corsi.

Lucio Corsi all’Eurovision 2025 al posto di Olly

Nonostante il successo a Sanremo, Olly ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram la decisione di non rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025. Nel suo messaggio, ha dichiarato: “Alcuni diranno che sto rinunciando a un sogno, ma credo di aver scelto di viverlo al mio ritmo”.

A seguito della rinuncia di Olly, la RAI ha confermato che sarà Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo con la canzone “Volevo essere un duro”, a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Corsi ha espresso la sua felicità per questa opportunità attraverso i social media, dichiarando:

Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucio Corsi (@lucio_corsi)

La decisione di Olly ha suscitato diverse reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. C’è chi ha apprezzato la sua onestà e il desiderio di seguire il proprio percorso, altri però sono rimasti sorpresi dalla scelta di rinunciare a un’opportunità così prestigiosa. Con Lucio Corsi come nuovo rappresentante, l’Italia punta a mantenere l’ottima reputazione costruita negli ultimi anni all’Eurovision, inclusa la vittoria dei Måneskin nel 2021.

L‘Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, con semifinali previste per il 13 e 15 maggio e la Grand Final il 17 maggio. Con 37 nazioni in gara, l’evento promette spettacolo e competizione di alto livello. La partecipazione di Lucio Corsi aggiunge ulteriore interesse per il pubblico italiano, desideroso di vedere come il cantautore toscano si esibirà sul palco internazionale.