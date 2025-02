Olly rinuncia all’Eurovision 2025, Lucio Corsi rappresenterà l’Italia

In un annuncio sorprendente, il vincitore di Sanremo 2025, Olly, ha deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest.

In un colpo di scena che ha lasciato il mondo della musica italiana in fermento per giorni, Olly, il giovane talento genovese vincitore del 75° Festival di Sanremo con la sua emozionante “Balorda Nostalgia”, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di non partecipare all’Eurovision Song Contest 2025. La notizia è stata diffusa attraverso i suoi canali social, dove il cantante ha espresso le ragioni profonde dietro questa scelta inaspettata.

Olly spiega la sua rinuncia all’Eurovision 2025

Nel suo messaggio, Olly ha condiviso con i fan il processo di riflessione che lo ha portato a questa decisione:

Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre.

Il cantante ha sottolineato l’importanza di connettersi con ciò che gli sta accadendo in questo momento cruciale della sua carriera, preferendo concentrarsi sulla sua crescita artistica attraverso esibizioni live piuttosto che proiettarsi immediatamente su un palcoscenico internazionale.

Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OLLY (@olly_nclusive)

Chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025? Arriva Lucio Corsi

Con la rinuncia di Olly, l’attenzione si sposta sul prossimo rappresentante italiano per l’Eurovision. Secondo il regolamento della RAI, organizzatrice del Festival di Sanremo, in caso di rinuncia del vincitore, l’opportunità viene offerta al secondo classificato. In questo caso, si tratta del cantautore Lucio Corsi, che ha conquistato il pubblico con la sua “Volevo essere un duro”.

Sarà proprio Lucio Corsi il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea. Il prestigioso evento musicale, che vedrà la partecipazione di 37 nazioni, tra cui i cinque “Big Five” – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – prevede due semifinali, in programma il 13 e il 15 maggio su Rai 2, e la Grand Final, in cui Corsi si esibirà con il brano Volevo essere un duro.

L’attesa finale sarà trasmessa il 17 maggio su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2. L’annuncio arriva dalla Rai, dopo la decisione di Olly, vincitore di Sanremo, di rinunciare alla competizione europea.

Un precedente nella storia di Sanremo e Eurovision

Non è la prima volta che il vincitore di Sanremo decide di non partecipare all’Eurovision. Nel 2016, la band Stadio, pur avendo vinto il festival, scelse di non rappresentare l’Italia al concorso europeo. In quell’occasione, fu Francesca Michielin, seconda classificata, a prendere il loro posto, portando sul palco europeo la sua “No Degree of Separation”.