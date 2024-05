Ospiti Verissimo, puntata sabato 25 maggio: Gigi D’Agostino e l’ultima coppia nata a Uomini e Donne

Le anticipazioni sugli ospiti e le interviste della puntata di Verissimo di oggi, sabato 25 maggio: come sta Gigi D’Agostino?

Questo fine settimana, nel pomeriggio di Canale 5 dalle ore 16:30 appuntamento con l’ultima puntata stagionale di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Siamo giunti ormai agli ultimi due appuntamenti ricchi di ospiti. Ad aprire il weekend saranno una serie di interviste a incredibili personaggi: scopriamo di chi si tratta.

Ospiti Verissimo, la puntata di sabato 25 maggio

In un’intervista esclusiva per la televisione italiana, Verissimo incontrerà Gigi D’Agostino, il maestro della musica dance, che dopo un lungo periodo di assenza dovuto a seri problemi di salute, è ora pronto a far muovere di nuovo il suo pubblico.

In un’altra intervista esclusiva, la padrona di casa Silvia Toffanin avrà modo di chiacchierare con il supermodello britannico David Gandy, tra gli altri ospiti della puntata odierna.

Dopo aver festeggiato il suo 30esimo compleanno, Elettra Lamborghini sarà presente con la sua vivacità e autenticità. Inoltre, in studio, con la loro energia e positività, Carolyn Smith e Carolina Marconi.

Per concludere, un aggiornamento sulle condizioni di salute di Costantino Vitagliano e la storia d’amore appena fiorita, grazie a Uomini e Donne, tra Daniele e Gaia.