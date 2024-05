La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne è Gaia Gigli: le parole del tronista e prima foto di coppia

La puntata di oggi di Uomini e Donne, ad un passo dalla fine della stagione, ha visto la messa in onda della scelta del tronista Daniele Paudice. Tra Gaia Gigli e Marika Abbonato, con chi ha deciso di chiudere il suo percorso televisivo e conoscere meglio la corteggiatrice del suo cuore a telecamere spente?

Uomini e Donne: la scelta di Daniele Paudice

E’ Gaia Gigli la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Come di consueto, il tronista ha scelto di parlare prima con Marika, la sua non scelta, per poi accogliere in studio Gaia e fare la sua importante dichiarazione, sotto la pioggia di petali rossi, tradizione del dating show di Maria De Filippi.

Si conclude così il breve ma appassionante percorso di Daniele a Uomini e Donne, emozionando il pubblico in studio e da casa. Il tronista napoletano ha deciso di accogliere la corteggiatrice Marika comunicandole di non essere la sua scelta:

Anche se sei arrivata in corsa, mi hai fatto capire subito che volevi metterti in gioco. Mi hai dato tanto, non sempre ti ho detto le cose che provavo e sentivo. È difficile. Tu non sei la mia scelta, e non per ripiego come avevi detto tu. Non sei la mia scelta perché dall’altra parte sento qualcosa di più forte.

Marika, faticando a trattenere le lacrime, si è detta contenta della scelta di cuore del tronista ma non ha nascosto la sua delusione, pur sostenendo di esserselo aspettata. Quindi è stato il momento di Gaia, scelta di Daniele:

Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco sempre a farmi capire. Hai iniziato a fare la pesante, mi hai spaventato molto e mi sono allontanato. Poi hai capito. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta!

Tra i due ragazzi è poi scattato il bacio, mentre si abbracciavano sotto la pioggia di petali rossi. Dopo i ringraziamenti di rito e la fine del programma, sul profilo social di Uomini e Donne è stata pubblicata la prima foto di coppia: eccola!