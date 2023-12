Come sta il figlio di Paola Caruso? Michele cammina di nuovo: gli ultimi aggiornamenti

Michele, il figlio della showgirl italiana Paola Caruso, ha avuto un periodo difficile a causa di problemi di salute: come sta adesso il bambino? Scopriamo le ultime novità.

Michele, cosa è successo al figlio di Paola Caruso

Durante una vacanza in Egitto, Michele ha avuto un periodo in cui la febbre non si abbassava. Un medico ha suggerito di fare al piccolo una puntura.

Purtroppo, dopo un urlo di dolore, Michele ha perso la sensibilità delle gambe e si è mostrato incapace di camminare.

La puntura ha lesionato il nervo sciatico di Michele.

Come sta adesso?

Dopo l’incidente, Michele ha iniziato diversi cicli di fisioterapia a Milano. A maggio 2023, ha subito un intervento che gli ha permesso di tornare a camminare e a frequentare la scuola.

Tuttavia, la terapia non ha funzionato al massimo e avrà sempre bisogno di un tutore per camminare, a meno che non faccia un’operazione.

Nelle scorse settimane, Paola Caruso si è recata anche negli Stati Uniti per capire come agire.

Nonostante le difficoltà, Michele è riuscito a camminare di nuovo, come mostrato in un post su Instagram di Paola Caruso.