Paola Caruso aveva parlato per la prima volta della malattia del figlio Michele, 4 anni, proprio durante la trasmissione Verissimo. A Silvia Toffanin aveva svelato cosa era capitato al piccolo, durante una vacanza in Egitto. Dopo un malore ed un’iniezione, il bimbo ha avuto la lesione del nervo sciatico: ma come sta oggi il piccolo?

Michele, figlio Paola Caruso: malattia e come sta oggi dopo l’operazione

In diverse occasioni Paola Caruso aveva aggiornato sullo stato di salute del figlio Michele. La prima volta aveva raccontato a Verissimo cosa era capitato durante quella maledetta vacanza:

Eravamo in vacanza in Egitto, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. ll dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. L’iniezione gli ha lesionato il nervo sciatico.

Alla trasmissione l’ex Bonas aveva svelato di aver preso una decisione importante, quella di operare il figlio:

Oggi ho una sola possibilità che mio figlio torni a camminare senza il tutore ed è l’intervento. Ho deciso di farlo operare, altrimenti condanno mio figlio a una vita con il tutore. Farà l’intervento in Italia con un’equipe di medici italiani.

L’intervento è stato realizzato lo scorso maggio ed a giugno la showgirl aveva spiegato come stava il piccolo figlio:

Michele cammina con il tutore ancora, purtroppo. In spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti.

Dopo l’operazione però, Michele è tornato poco alla volta a camminare e Paola Caruso ha voluto condividere i progressi del figlio sui suoi social e tutta la sua gioia:

L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia… e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita…perché siamo io e te.