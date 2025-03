Com’è morto Pietro Genuardi? La malattia dell’attore de Il Paradiso delle Signore

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Pietro Genuardi, attore milanese di 62 anni, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in celebri soap opera come ‘Centovetrine’ e ‘Il Paradiso delle Signore’. Genuardi si è spento questa mattina al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da diversi mesi a causa di una grave malattia del sangue.

Pietro Genuardi è morto: l’annuncio della famiglia

La triste notizia è stata comunicata dalla moglie Linda, dal figlio Jacopo e dai genitori Gabriella e Pippo. La famiglia ha espresso profondo dolore per la perdita di un marito, padre e figlio amorevole, ricordando l’uomo dietro l’attore, caratterizzato da una grande passione per il suo lavoro e da un’innata gentilezza.

Nell’ottobre scorso, Genuardi aveva annunciato sui social la necessità di abbandonare il set de ‘Il Paradiso delle Signore’ per sottoporsi a cure mediche. In un post del 30 ottobre, l’attore aveva condiviso con i fan:

È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a Palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al ‘Paradiso delle Signore’. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevedrà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda.

Una carriera tra teatro, cinema e televisione

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Pietro Genuardi si diploma nel 1987 al Piccolo Teatro di Milano, avviando una carriera che lo porterà a spaziare tra teatro, cinema e televisione. Dopo i primi passi sul palcoscenico, nel 1989 debutta in televisione con il film horror ‘Le porte dell’inferno’, seguito da altre pellicole dello stesso genere come ‘Paganini Horror’ e ‘Killer Crocodile’.

Negli anni ’90, Genuardi partecipa a diverse produzioni cinematografiche, tra cui la commedia ‘Facciamo fiesta’ e il dramma ‘Naja’. La svolta nella sua carriera arriva nel 1999 con l’ingresso nel mondo delle soap opera: interpreta Michele Nanni in ‘Vivere’ e, dal 2001 al 2014, veste i panni di Ivan Bettini nell’iconica ‘Centovetrine’.

Parallelamente alla televisione, l’attore continua a lavorare nel cinema, partecipando a film come ‘Bastardi’ (2008), dove affianca attori del calibro di Franco Nero, Giancarlo Giannini e Don Johnson. Nel 2019, entra nel cast de ‘Il Paradiso delle Signore’, soap opera di Rai 1, interpretando il ruolo del magazziniere Armando Ferraris. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici si annovera ‘Brave ragazze’, diretto da Michela Andreozzi.

Il ricordo dei colleghi e del pubblico

La notizia della scomparsa di Pietro Genuardi ha suscitato profonda commozione nel mondo dello spettacolo. Numerosi colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando l’attore non solo per il suo talento, ma anche per la sua umanità e professionalità. Il pubblico, affezionato ai personaggi da lui interpretati, ha manifestato il proprio affetto attraverso messaggi e tributi, sottolineando l’impatto che Genuardi ha avuto nel panorama televisivo italiano.