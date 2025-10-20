Coma Cose, scoop sui loro concerti annullati: il vero motivo

Lo scoop di Parpiglia: “Non hanno avuto le p*lle di dirlo”

I Coma Cose si sono lasciati, annullati i concerti e Parpiglia accusa: “Non hanno avuto le p*lle di dire che i concerti non erano sold out”

A pochi giorni dai live previsti a Roma e Milano, i Coma Cose annunciano la fine della loro relazione e l’annullamento dei concerti nei palazzetti. Ma a far discutere ora non è tanto la rottura tra Fausto Lama e California, bensì lo scoop lanciato dal giornalista Gabriele Parpiglia, che getta nuove ombre sulla vicenda.

Durante un’intervista pubblicata su YouTube nel format Bali Talks, Parpiglia ha espresso dubbi sull’autenticità dei tempi e dei modi in cui è stata comunicata la separazione del duo:

“Non hanno avuto le p*lle di dire che i concerti non erano sold out e quindi, per la sofferenza, casualmente 48 ore prima annunciano la separazione, che tra l’altro si erano lasciati due mesi fa. Noi lo sapevamo, almeno io lo sapevo, e qui crolla in modo ridicolo tutto il mondo dove prendi per il culo anche i fan stessi.” Infine, rivolgendosi direttamente alla telecamera, ha aggiunto con tono deciso: “Svegliatevi.”

Un’accusa pesante, che mette in dubbio la narrazione ufficiale fornita dagli stessi artisti tramite i social. I Coma Cose, infatti, avevano condiviso un messaggio malinconico e poetico sul loro profilo Instagram, parlando di un addio consapevole:

“Ora è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti.”

Il comunicato di TicketOne

Sulla pagina di TicketOne era apparso l’avviso ufficiale sull’annullamento dei live subito dopo l’annuncio del duo:

“Per motivi legati a scelte personali degli artisti, i concerti dei Coma Cose previsti il 27 ottobre a Milano presso l’Unipol Forum e il 30 ottobre a Roma presso il Palazzo dello Sport sono annullati”.