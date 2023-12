Donatella Rettore, nota semplicemente come Rettore, è una cantautrice, paroliera e attrice italiana nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio 19551. È legata da più di 40 anni a Claudio Rego, musicista e autore di successi, tra cui quelli della stessa artista.

Marito e figli Donatella Rettore: chi è Claudio Rego

La loro storia d’amore iniziò nel 1974, ma il loro primo incontro non fu particolarmente positivo. Si incontrarono per la prima volta in uno studio di registrazione nel 1977, e tra i due non scorreva particolare simpatia. Tuttavia, le cose cambiarono quando si videro al festival rock di Taranto. Da quel momento, la loro relazione si è intensificata e sono rimasti insieme per molti anni.

Nonostante la loro lunga relazione, Rettore e Rego si sono sposati solo nel 2005. La coppia non ha avuto figli. Hanno cercato di adottare, ma non ci sono riusciti.

Rispetto alla malattia, Rettore ha recentemente sconfitto un cancro. La sua battaglia contro la malattia e la rinuncia al desiderio di avere un figlio hanno messo alla prova la loro relazione, ma nonostante tutto, la loro unione è rimasta solida.

Oggi, Rettore e Rego vivono a Castelfranco Veneto, la città natale dell’artista.