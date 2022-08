Diotenellapiaga e Rettore hanno litigato? Dopo le voci su alcune possibili incomprensioni nel backstage del Festival di Sanremo 2022, le ultime esibizioni (da separate) sul palcoscenico del Tim Summer Hits hanno riaperto la questione.

Ivan Rota, via Dagospia, ha parlato di rottura definitiva tra le due artiste: “Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston”.

Le due cantanti non si sono salutate semplicemente perché non si trovavano contemporaneamente nello stesso posto.

La verità ce l’hanno raccontata i colleghi di AllMusicItalia:

Rassicuriamo tutti. Fan e non… semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio.