Anche nella terza puntata di Ballando con le Stelle ha avuto il suo bel colpo di scena che ha inciso sulla classifica di fine serata. Così come accaduto nella prima puntata, anche ieri sera non c’è stato alcun eliminato ma un ritiro che farà particolarmente discutere.

Classifica Ballando con le Stelle 2021, terza puntata

Si celerebbe un retroscena clamoroso dietro il ritiro “a sorpresa” di Al Bano Carrisi annunciato a notte fonda, proprio mentre veniva dato il via allo spareggio. Ma andiamo per ordine.

Al termine di tutte le dieci esibizioni la padrona di casa Milly Carlucci ha comunicato la classifica tecnica derivante dalle votazioni della giuria e che ha visto sul podio Federico Lauri, Morgan ed Arisa a pari merito e Valeria Fabrizi.

Federico Lauri con 41 punti Morgan pari merito Arisa con 40 punti Valeria Fabrizi con 39 punti Alvise Rigo con 38 punti Al Bano e Andrea Iannone pari merito con 35 punti Sabrina Salerno e Fabio Galante pari merito con 33 punti Bianca Gascoigne con 31 punti Memo Remigi con 30 punti

Alberto Matano ha assegnato il tesoretto di 50 punti ottenuto dalla performance del ballerino per una notte, Cristiano Malgioglio, a Sabrina Salerno per il suo racconto personale che lo ha colpito particolarmente. L’intervento della giurata popolare Rossella Erra è stato decisivo in favore di Al Bano, che si è ritrovato al primo posto.

Ecco la classifica finale della terza puntata dopo il tesoretto:

Al Bano con 60 punti Sabrina Salerno con 58 punti Federico Lauri con 41 punti Morgan con 40 punti Valeria Fabrizi con 39 punti Alvise Rigo con 38 punti Andrea Iannone con 35 punti Fabio Galante con 33 punti Bianca Gascoigne con 31 punti Memo Remigi con 30 punti

Al momento dello spareggio però, Al Bano ha annunciato il suo ritiro con la conclusione della puntata senza alcuna eliminazione. Ecco le coppie che passano in occasione del prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle:

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Federico Lauri e Anastsia Kuzmina

Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Alvise Rigo e Tove Villfor

Morgan e Alessandra Tripoli

Arisa e Vito Coppola

Fabio Galante e Giada Lini

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale