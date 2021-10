Nuovo colpo di scena anche nella terza puntata di Ballando con le Stelle: Al Bano Carrisi conquista il primo posto vincendo l’appuntamento ma annuncia a sorpresa (?) il suo ritiro dallo show danzereccio di Milly Carlucci: cosa c’è dietro?

Al Bano si ritira da Ballando con le Stelle

Solo a notte inoltrata, dopo essersi precedentemente esibito con la sua partner, Oxana Lebedew, ecco che giunge a sorpresa l’annuncio di Al Bano, intenzionato a ritirarsi. Riferendosi alla ballerina professionista, che sin dalla prima puntata si era infortunata ad un piede ha esordito:

Mi ritiro perché vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei.

La ballerina Oxana si è subito mostrata d’accordo con l’idea del cantante ed ha commentato:

Io voglio ringraziare la grande famiglia di Ballando con le Stelle che mi ha fatto sentire a casa, grazie davvero ad ogni singola persona. Vi amo e mi dispiace per ciò che è successo al mio piede.

L’annuncio non sembra aver sorpreso particolarmente Milly Carlucci, che anzi ha ringraziato il suo concorrente Vip sperando di poterlo rivedere sul palco quando la ballerina si sarà definitivamente ripresa.

Ma perché anche la conduttrice non è apparsa sorpresa dall’annuncio che, come spiegato dal cantante sarebbe stato preceduto da un’idea del momento?

A fornire la possibile risposta ci ha pensato il giornalista televisivo Davide Maggio che ha pubblicato la locandina di un concerto in Polonia di Al Bano in programma per il 5 novembre. Ed a quanto pare non sarebbe il solo…

Grande Albano che si ritira per permettere alla ballerina di recuperare completamente la forma fisica #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Ax9b9sso13 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 30, 2021