Quest’anno Amici 23 è sempre più Il Collegio. Dopo le regole ferree di Alessandra Celentano, arriva adesso anche la prima classifica sia rispetto ai cantanti che ai ballerini dell’edizione. Chi è primo e chi ultimo? Scopriamo insieme i nomi emersi nell’ultimo daytime.

Classifica Amici 23, canto e ballo: chi è primo e chi è ultimo

Sono 20 in tutto gli allievi che compongono la nuova classe di Amici 23 e rispetto ai quali è già stata stilata la prima classifica. Da una parte troviamo 11 concorrenti specializzati nella categoria canto, e dall’altra 9 che aspirano a fare i loro passi nel mondo della danza.

La padrona di casa, Maria De Filippi ha annunciato loro la presenza di una prima classifica di merito che è stata stilata dai professori durante la loro esibizione. Ma chi sono i concorrenti che sono riusciti ad attirare subito l’attenzione degli insegnanti?

La classifica di canto vede al primo posto Matthew, mentre in merito alla danza, al primo posto troviamo a pari merito Dustin e Marisol. Gli ultimi posti vedono Mida per quanto riguarda il canto e Nicholas e Chiara, per la danza.

I voti dei prof

Ecco a seguire come hanno votato i professori e la classifica, dall’ultimo al primo posto, sia nel canto che nel ballo.

Canto

Mida 5,5 (Rudy 6, Lorella 8-, Pettinelli 3)

Spacehippiez 6– (Rudy 7, Lorella 7, Pettinelli 3)

Sarah 6- (Rudy 6, Lorella 7+, Pettinelli 4,5)

Holy Francisco 6+ (Rudy 5-, Lorella 6,5, Pettinelli 😎

Ezio 6++ (Rudy 5-, Lorella 7, Pettinelli 7,5)

Stella 6,5 (Rudy 6+, Lorella 6,5, Pettinelli 7)

Peti 7+ (Rudy 9, Lorella 7, Pettinelli 5,5)

Holden 7++ (Rudy 9, Lorella 8–, Pettinelli 5,5)

Mew 8– (Rudy 6,5, Lorella 7,5, Pettinelli 9)

Lil Jolie 8– (Rudy 9, Lorella 7, Pettinelli 7)

Matthew 8- (Rudy 9, Lorella 6,5, Pettinelli 8)

Ballo

Nicholas 4+ (Celentano 3, Todaro 6, Emanuel 4)

Chiara 4+ (Celentano 3, Todaro 4, Emanuel 6)

Simone 5 (Celentano 4, Todaro 4, Emanuel 7)

Elia 5+ (Celentano 4, Todaro 4,5, Emanuel 7-)

Gaia 5,5 (Celentano 4, Todaro 7,5, Emanuel 5+)

Kumo 6- (voti non resi noti)

Sofia 7+ (voti non resi noti)

Marisol 8- (Celentano 9, Todaro 6,5, Emanuel 8)

Dustin 8- (Celentano 8, Todaro 7,5, Emanuel 8)