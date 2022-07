Clarissa Selassiè svela cosa ne pensa di Barù dopo il GF Vip

Clarissa Selassiè ha risposto alle domande dei follower, parlando di come procede la sua vita al momento (c’è qualcuno che le fa battere il cuore?) e cosa ne pensa di Barù dopo i numerosi gossip, con protagonista la sorella maggiore Jessica, che sono nati sul web al termine del Grande Fratello Vip.

Clarissa Selassiè svela cosa ne pensa di Barù

“I only love myself”, ha risposto Clarissa alla domanda: “secondo me ti piace qualcuno”. La più piccola delle sorelle Selassiè ha anche affermato che presto andrà a Cefalù da Giucas Casella, ex concorrente del Grande Fratello Vip al quale si è molto affezionata.

“Se Barù mi fa ancora ridere? – ha scritto Clarissa – Ho grande stima e rispetto, non ho nulla contro di lui!”.

Nonostante il gossip abbia vociferato insistentemente alcuni momenti di freddezza tra Jessica Selassiè e Barù al matrimonio di Davide Silvestri, qualunque sia il loro rapporto fuori dalla Casa del GF Vip, non strizza certamente l’occhio ai pettegolezzi (e forse, proprio per questo, certa gente sta esagerando con esternazioni pubbliche di dubbio gusto).