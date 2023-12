Raz Degan è un noto personaggio televisivo e attore. Attualmente la sua fidanzata è una misteriosa donna di nome Cindy. Prima di lei l’ex di Paola Barale aveva una relazione con Stuart, la donna che aveva presentato pubblicamente nel 2021, in occasione della Festa del Cinema di Roma.

Cindy, chi è la misteriosa fidanzata di Raz Degan

Dopo aver ottenuto successo nel mondo della moda, Degan si è avventurato nel campo della recitazione. Ha partecipato a film di prestigio come “Prêt-à-Porter” di Robert Altman e “Titus” di Julie Taymor.

Il grande successo è arrivato con il film “Alexander”, diretto dal famoso regista Oliver Stone, dove interpreta lo scià di Persia Dario III il Grande.

Raz Degan ha avuto una lunga e turbolenta relazione con la showgirl Paola Barale, che si è conclusa nel 2015.

Successivamente, ha iniziato una relazione con Stuart.

Oggi sembra che anche questa storia sia finita e Raz Degan presenterà Cindy, la nuova fidanzata, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raz Degan (@raz_degan)

Carriera e vita privata

Raz Degan è nato nel cuore di Tel Aviv, in un kibbutz autogestito popolato da 180 persone. Frutto dell’unione di genitori hippie, ha trascorso un’infanzia in libertà, immerso nelle attività agricole del kibbutz e lontano da violenza, droga e denaro. Dopo il servizio militare, si è unito alla madre a Los Angeles, per poi trasferirsi a New York, dove ha iniziato a lavorare come cameriere.

La svolta nella sua vita è arrivata nel 1992, quando è stato scoperto da un agente e selezionato per la campagna pubblicitaria di BugleBoy. La sua immagine ha conquistato gli enormi cartelloni pubblicitari della Grand Central Station di New York, segnando l’inizio di una carriera in ascesa.