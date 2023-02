La prima conferenza stampa di Sanremo 2023 ha fatto innervosire Chiara Ferragni per via di una domanda su Fedez, fatta dal buon Paolo Giordano durante le battute finali.

Il giornalista ha chiesto a Chiara Ferragni cosa ne pensasse dei testi di Fedez, specie quelli del passato che, in alcuni casi si sono presentati con frasi sessiste e scivoloni omofobi.

La Ferragni, stizzita dalla domanda, ha confidato di rappresentare se stessa a Sanremo 2023, invitando il giornalista a chiederlo direttamente al marito, anche lui presente al Festival con il suo podcast “Muschio Selvaggio”:

Che dico a mio marito che in passato ha scritto testi sessisti? Potete chiederlo a lui, è qui. Deve rispondere lui. Non sono qui a rappresentare lui o la coppia.

Chiara Ferragni ha anche motivato per quale motivo ha scelto di devolvere il suo cachet di Sanremo 2023 all’associazione DIRE:

Di violenza psicologica si parla poco e da poco tempo: davo motivazioni a comportamenti inaccettabili, come troppa gelosia, gente che non voleva che brillassi… Non avevo capito che fosse un tipo di violenza. Ne ho letto per la prima volta un paio di anni fa e mi sono riconosciuta in tanti di questi atteggiamenti: mi sono resa conto che è successo a tutte di essere sminuite, bloccate e siamo ancora le prime a giustificare comportamenti che andrebbero condannati. La fisica si riconosce più facilmente, quella psicologica è più subdola.