Chiara Ferragni aggiorna i fan su Leone e Vittoria: “Cosa fanno tutti i giorni”

Chiara Ferragni parla di Leone e Vittoria: “Vorrei poteste vederli”

Per anni i figli dei Ferragnez erano protagonisti costanti dei social: vacanze, giochi, feste, pappe e momenti divertenti condivisi con il pubblico. Ma dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, tutto è cambiato. All’inizio del 2024, entrambi hanno iniziato a mostrare Leone e Vittoria di spalle, fino a evitare del tutto di farli apparire nei contenuti Instagram. Pare che sia stata la richiesta di Federico stesso a spingerli ad evitare del tutto foto o video con i bambini; da allora, i loro volti si sono visti solo in rare paparazzate, spesso pixellati, come quelle a Ibiza apparse sul settimanale Chi.

L’influencer parla con i suoi follower dei bambini

Ora Chiara Ferragni ha rotto il silenzio in una storia su Instagram, durante la sua vacanza a Ibiza con i figli e alcuni amici di famiglia. Racconta giorni felici trascorsi tra passeggiate, giochi e mare. E con un tono sincero e sereno ha detto: “Ciao ragazzi, mi sembra passato così tanto tempo da quando ho fatto le ultime storie parlate e in effetti ne è passato un bel po’, ma mi sono davvero goduta le vacanze con i bambini. Ho passato circa una settimana a Ibiza e starò qui ancora per una settimana, facendo cose da mamma, camminate, giochi e stando al mare. Ed è stato il massimo, niente trucco, capelli naturali con una treccina e il bikini, è proprio la sensazione migliore al mondo”.

“Usciamo tutte le sere, sono i miei piccoli esploratori”

“E adoro passare il tempo con i miei bimbi. Vorrei tanto che li poteste vedere, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ormai e sono proprio i miei piccoli esploratori perché facciamo tutto insieme. Usciamo a cena tutte le sere con gli amici che hanno altri bimbi. È davvero fantastico. Spero che anche voi vi stiate divertendo un sacco“.