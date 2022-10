Chiara Ferragni è finita nuovamente nella bufera per un video postato su Instagram, poi cancellato e successivamente ripostato ma senza audio. Oggetto del video, i suoi figli. Tutto sarebbe nato non tanto per il video in sé, quanto piuttosto per l’audio contenuto in cui si spronava il figlio maggiore Leone a fare un sorriso per poi continuare a disegnare (video in apertura).

Chiara Ferragni nella bufera per il video su Leo

“Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”: a pronunciare questa frase non è Chiara Ferragni – che intanto riprende la piccola Vittoria – quanto una voce femminile in sottofondo, forse la tata, mentre parla con il primogenito seduto al tavolo.

Una frase semplice ma che ha prontamente riacceso il dibattito sull’uso dei figli dei Ferragnez sui social e sulla loro eccessiva sovraesposizione che andrebbe a togliere naturalezza alle loro frasi, espressioni ed ai loro gesti.

Una richiesta che sembrerebbe essere finalizzata esclusivamente alla produzione di un nuovo contenuto da postare. O almeno questo sarebbe il pensiero degli utenti social che hanno contestato l’accaduto.

Una critica che evidentemente sarebbe giunta all’orecchio di Chiara Ferragni la quale avrebbe deciso, a quel punto, di eliminare il contenuto da Instagram e rimetterlo ma, questa volta, senza audio. E proprio questo gesto per alcuni utenti sarebbe stato la conferma dell’errore commesso.

In merito al tema della sovraesposizione dei figli si era espresso anche Fedez in un’intervista rilasciata a Breaking Italy nella quale diceva:

Per me e Chiara, che abbiamo scelto un certo tipo di comunicazione trasparente, sarebbe stato stupido nascondere la cosa più bella della nostra vita e secondo me sarebbe stato stupido. Qualcuno intenzionato a invadere la nostra privacy ci sarebbe stato comunque e così facendo abbiamo fatto sì da evitare di portare Leone in giro con una coperta addosso e un’attenzione più ossessiva nei nostri confronti.

dovevi lasciarlo il video , sei proprio una principiante @ChiaraFerragni https://t.co/Bz5PwTlVHp — Mirtilla_Malcontenta (@MirtillaMalco12) October 17, 2022