Chi è la madre di Patrizia Rossetti? L’amatissima signora Gina è morta nel 2010, come ha raccontato la concorrente del Grande Fratello Vip nel corso di una lunga intervista a Verissimo.

“Non aveva neanche 70 anni, la chiamavano ‘la tedesca’” per il biondo dei suoi capelli”, ha raccontato Patrizia Rossetti parlando della signora Gina, la sua mamma toscana con la quale aveva un rapporto speciale.

La concorrente del GF Vip ha aggiunto:

A mia madre non andava bene nessuno dei miei fidanzati. Era una donna bellissima, giovanissima, portava la mia taglia, ci scambiavamo i vestiti. Molto rigida, litigavamo spesso, quasi sempre, tutti i giorni al telefono. Da quando è andata via penso che mi mancano quelle litigate, tantissimo. Se l’avessi avuta vicina quando ho deciso di sposarmi, anche se non le avrei dato subito ascolto, forse avrei fatto delle scelte diverse.