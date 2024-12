Chi ha vinto The Voice Kids 2024? Scopriamo tutto su Melissa Memeti

Nella prima serata di ieri, venerdì 20 dicembre, è andata in scena la finale della terza edizione di The Voice Kids 2024, condotta su Rai1 da Antonella Clerici. Al termine della serata abbiamo scoperto chi ha vinto l’edizione.

Vincitore The Voice Kids 2024: ecco chi è

Ad accedere alla finale di The Voice Kids 2024 sono stati Niccolò Franceschini del team di Arisa, Melissa Memeti del team di Loredana Bertè, Riccardo Callegari del team di Clementino e Maria Sofia Corona del team di Gigi D’Alessio.

Ad avere la meglio è stata la tredicenne Melissa Memeti, che al momento del nome del vincitore è apparsa sorpresa e senza parole. Ecco cosa ha detto dopo la vittoria:

Non ho parole, veramente. Non me l’aspettavo anche perché, anche Niccolò, Maria Sofia e Riccardo erano forti. Non so nemmeno cosa dire! Grazie mille al pubblico, a Loredana e anche a tutti gli altri coach.

Melissa Memeti è la vincitrice della terza edizione di #TheVoiceKidsIt e ci tiene a ringraziare delle persone speciali ✨ pic.twitter.com/EuniE3xF7V — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 20, 2024

Chi è Melissa Memeti?

Ma chi è la vincitrice di The Voice Kids? Ecco la sua scheda e il suo percorso nel programma.

Melissa Memeti, 13 anni, originaria di Casoli (Chieti), ha incantato pubblico e giudici vincendo l’edizione 2024 di The Voice Kids. Fino a due anni fa, non avrebbe mai immaginato di cantare. La sua passione per il Giappone e i manga era il fulcro delle sue giornate, ma tutto è cambiato una sera durante un karaoke in famiglia.

“Ho preso il microfono e ho iniziato a cantare. Da lì, i miei genitori mi hanno spinto a prendere lezioni di canto”, ha raccontato Melissa nel suo video di presentazione. La svolta è arrivata con le Blind Audition, dove ha conquistato Loredana Bertè grazie alla sua straordinaria interpretazione di Listen di Beyoncé.

La finale del talent show ha visto Melissa esibirsi con due brani iconici: Greatest Love Of All di Whitney Houston e nuovamente Listen. Entrambe le performance hanno lasciato il pubblico senza fiato e convinto i giudici. Loredana Bertè, visibilmente commossa, ha definito Melissa “un talento raro, capace di emozionare al primo ascolto”.

Antonella Clerici ha annunciato il nome della vincitrice in diretta, e l’emozione di Melissa è esplosa: lacrime, abbracci e un ringraziamento al pubblico e ai suoi compagni di avventura.