Chi è Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello? Fidanzato, età, perché è famosa

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, si prepara a una nuova avventura al Grande Fratello 2024.

Zeudi Di Palma, giovane modella partenopea, è pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2024. Dopo aver conquistato la fascia di Miss Italia nel 2021, Zeudi si è distinta non solo per la sua bellezza ma anche per la forza con cui ha affrontato le difficoltà della vita.

Zeudi Di Palma, nuova concorrente del Grande Fratello: chi è

Nata il 2 novembre 2001 a Napoli, è cresciuta a Scampia, un quartiere complesso ma che ha saputo trasformare in una culla di ambizioni. “I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi”, ha dichiarato in passato, sottolineando la necessità di un maggiore sostegno istituzionale.

La passione per la moda è iniziata presto per Zeudi, che a soli 12 anni calcava le passerelle dell’evento “Le Vele e la Moda”. Nel 2021, la vittoria a Miss Napoli le ha aperto le porte del concorso nazionale di Miss Italia, segnato da un curioso errore tecnico che ha inizialmente annunciato il suo piazzamento al terzo posto. Poco dopo, l’equivoco è stato chiarito, e Zeudi ha potuto indossare la corona di reginetta.

Parallelamente alla carriera nel mondo dello spettacolo, Zeudi ha continuato a formarsi, laureandosi in Sociologia presso l’Università Federico II di Napoli. L’impegno sociale le è stato trasmesso dalla madre, Maria Rosaria Marino, fondatrice dell’associazione “La Lampada di Scampia”, che offre opportunità ai giovani del quartiere.

Dopo il flop televisivo di Big Show nel 2022, Zeudi è pronta a rilanciarsi con il Grande Fratello 2024. La sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini promette di portare una ventata di autenticità e determinazione all’interno della casa più spiata d’Italia. I fan già scommettono su di lei come una delle protagoniste più interessanti della stagione.

Nonostante la crescente notorietà, Zeudi mantiene un basso profilo sulla sua vita sentimentale. Al momento non si conoscono dettagli su eventuali relazioni, ma è evidente il forte legame con la sua famiglia, in particolare con la madre e i due fratelli, Giuseppe e Asia. Sul presunto fidanzato, dunque, nulla da segnalare.