Tutto su Tosca D’Aquino: carriera, vita privata e malattia

Tosca D’Aquino è una delle attrici comiche più amate del panorama italiano. Napoletana doc, brillante, ironica e versatile, la sua carriera spazia tra cinema, teatro e televisione. In questo articolo scopriamo tutto su di lei: dagli esordi con Pippo Baudo al successo con Pieraccioni, dalla vita privata ai problemi di salute che affronta con coraggio.

Chi è Tosca D’Aquino: biografia e primi passi

Nata a Napoli il 10 giugno 1966 sotto il segno dei Gemelli, Tosca D’Aquino si trasferisce a Roma da giovanissima per inseguire il sogno della recitazione. Frequenta l’Accademia d’arte drammatica e debutta in TV nel 1986 a soli 20 anni, voluta da Pippo Baudo per Fantastico 6 su Rai 1.

Il suo talento esplosivo viene presto notato: La tv delle ragazze la consacra come volto comico versatile, capace di reinventarsi tra sketch e imitazioni. Ma è sul grande schermo che Tosca inizia a lasciare il segno, con film come Scugnizzi (1989) di Nanni Loy.

La svolta con Leonardo Pieraccioni: da I Laureati a Il Ciclone

Il vero salto di qualità arriva a metà anni ’90 grazie a Leonardo Pieraccioni, che la vuole in due pellicole cult del cinema italiano: I laureati (1995) e Il ciclone (1996). Il grande pubblico se ne innamora e da quel momento Tosca D’Aquino diventa una presenza fissa nel panorama cinematografico italiano.

Collabora con i fratelli Vanzina, ma soprattutto con Vincenzo Salemme, con cui costruisce un sodalizio artistico di lunga data: insieme girano film di successo come Amore a prima vista, Volesse il cielo!, Se mi lasci non vale e Una festa esagerata.

Tosca D’Aquino in TV: fiction, show e serie di successo

Oltre al cinema, Tosca conquista anche il piccolo schermo. Dagli show comici come Torno sabato di Giorgio Panariello al Festival di Castrocaro Terme, fino ai talent e ai programmi più recenti come Bake Off Italia Celebrity e Miss Italia 2019.

Il suo ruolo più intenso? Quello nella serie I bastardi di Pizzofalcone, dove interpreta Ottavia Calabrese, madre di un figlio disabile e donna in crisi matrimoniale. Ha recitato anche nella fiction Don Matteo nei panni della diva Fiamma Durante.

Vita privata: due matrimoni e due figli

Nel 1994 sposa Mauro Gabrielli, ingegnere, da cui ha il primo figlio, Edoardo, nato nel 1999. Dopo la separazione, nel 2002 conosce il produttore Massimo Martino: i due si sposano nel 2013, dopo 11 anni di convivenza e un secondo figlio, Francesco, nato nel 2005.

Tosca ha raccontato con sincerità le difficoltà vissute dopo il primo divorzio, ma anche la gioia di aver costruito una nuova famiglia accanto a un uomo che la sostiene.

La malattia

Non tutti sanno che Tosca D’Aquino convive da anni con una malattia silenziosa ma invalidante: l’insufficienza venosa. La diagnosi è arrivata dopo la seconda gravidanza. L’attrice ha rivelato: “La mattina le mie gambe erano normali, la sera raddoppiavano. Il sangue scende, ma fa fatica a risalire”.

Una condizione cronica per cui non esiste una cura definitiva, che però non le ha mai impedito di andare avanti, sempre con il sorriso sulle labbra.

Cosa fa oggi Tosca D’Aquino: tra TV, solidarietà e nuovi progetti

Oggi Tosca D’Aquino continua a lavorare come attrice, con una presenza costante tra fiction e commedie italiane. Ma non solo: è anche testimonial della campagna Save the Children “La fame mangia i bambini”, a sostegno dei bambini malnutriti nel mondo.

Un volto noto che ha saputo reinventarsi, affrontare la vita con ironia e restare sempre fedele alla sua Napoli, alle sue radici e al suo talento travolgente.