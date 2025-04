Chi è Roberto Zaccaria, il marito di Monica Guerritore: tutte le curiosità sull’attrice, amori e carriera

Monica Guerritore, attrice simbolo del teatro e del cinema italiano, continua a incantare il pubblico non solo con il suo talento artistico, ma anche con la sua affascinante storia d’amore con Roberto Zaccaria. Una relazione solida e duratura che resiste da oltre 20 anni e che è culminata nel matrimonio nel 2010. Ma chi è davvero l’uomo che ha conquistato il cuore della Guerritore? Scopriamo tutto sul compagno di vita dell’iconica interprete romana, tra carriera, vita privata e qualche curiosa nota di gelosia.

Chi è Roberto Zaccaria, il marito di Monica Guerritore

Roberto Zaccaria è un nome noto nel panorama politico e istituzionale italiano. Nato nel 1941, è stato docente universitario di diritto costituzionale e dell’informazione, ma è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli di spicco all’interno della Rai. Dal 1977 al 1993 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione, per poi diventare presidente dell’emittente pubblica. La sua carriera si è sviluppata anche in ambito politico: Zaccaria è stato parlamentare alla Camera dei deputati, impegnato soprattutto sui temi legati alla comunicazione e all’informazione.

Prima di incontrare Monica Guerritore, Zaccaria ha avuto un precedente matrimonio, da cui sono nati due figli. Il destino ha voluto che incrociasse l’attrice nel 2001 e da allora la loro unione è diventata sempre più forte, fino al matrimonio celebrato nel 2010.

L’amore tra Monica Guerritore e Roberto Zaccaria

Monica Guerritore e Roberto Zaccaria rappresentano due mondi apparentemente lontani – spettacolo e politica – che si sono fusi in una relazione complice e profonda. L’attrice ha più volte raccontato quanto il legame con Zaccaria le abbia dato stabilità e sostegno anche nei momenti più complessi della carriera. Eppure, anche le coppie più affiatate non sono immuni da piccole gelosie…

Nel 2024, Monica Guerritore è tornata sotto i riflettori con la serie Netflix Inganno, dove interpreta Gabriella, una sessantenne che vive una passione travolgente con un uomo molto più giovane. Le intense scene d’amore della miniserie hanno suscitato un pizzico di gelosia nel marito, come ha rivelato la stessa attrice in un’intervista al Corriere della Sera:

Mio marito? Continua imperterrito a non guardarlo, nonostante le signore del condominio gli dicano che sono straordinaria. Magari lo vedrà più avanti accelerando nelle scene in cui sembra che io perda la testa.

Gli amori del passato: da Gabriele Lavia a Giancarlo Giannini

Prima di incontrare Roberto Zaccaria, Monica Guerritore ha avuto importanti storie d’amore nel mondo dello spettacolo. È stata sposata con l’attore e regista Gabriele Lavia, da cui ha avuto due figlie: Lucia, oggi attrice affermata, e Maria, che lavora come manager nel settore artistico. Tra gli ex più noti anche Giancarlo Giannini, con cui ha avuto una relazione negli anni Settanta, e Giancarlo Leone, dirigente televisivo.

Oggi Monica Guerritore continua a brillare tra teatro e televisione, con una carriera longeva e appassionata. Al suo fianco, Roberto Zaccaria rappresenta una presenza solida e riservata, lontana dai riflettori ma centrale nella sua vita.