Chi è Mehmet Bozkurt? Vita privata e lavoro del fidanzato di Gegia: ex moglie e figli

Chi è Mehmet Bozkurt? L’uomo, diventato “famoso” suo malgrado, dovrebbe essere il fidanzato di Gegia, l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Mehmet, di 20 anni più giovane dell’attrice (che ha 63 anni), durante le prime battute del GF Vip fu contattato dalla produzione del reality show negando ogni tipo di coinvolgimento con lei.

Successivamente ha inviato un videomessaggio quando lei si trovava già fuori dalla Casa.

Mehmet Bozkurt lavora come saldatore di materiali meccanici ed ha poco più di 40 anni. Vive a Istanbul e sembra non abbia figlia ma la fine di un matrimonio alle spalle.

Il primo incontro tra Mehmet e Gegia è avvenuto in aeroporto lo scorso aprile. “È grazie al mio agente di viaggio se l’ho conosciuto. Stavo andando a Dubai a festeggiare Pasqua da sola e lui mi spiegò che, facendo tappa all’aeroporto di Istanbul, avrei speso 1000 euro in meno. Ho detto di sì. Vedi il destino?”, ha confidato l’attrice.

Dopo essersi incrociati in un bar, i due si sono scambiati i contatti social continuando a sentirsi su Facebook.

Fanpage.it, durante il Grande Fratello Vip, lo ha contattato: “Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata”, aveva aggiunto.

Matrimonio e figli

Così come ha svelato anche Gegia, Mehmet ha un matrimonio alle spalle (finito) con una donna olandese ma non avrebbe figli. I due starebbero divorziando e lui in questo momento vivrebbe a casa dei suoi genitori.