Gegia, il fidanzato Mehmet esiste davvero? Il retroscena: “Lui è stufo”

Che fine ha fatto il fidanzato turco di Gegia, Mehmet? Di cose nella Casa del GF Vip ne sono successe così tante che l’attenzione ad oggi si è spostata su tutt’altro rispetto alla presenza dell’attrice pugliese nel reality. Presto però si potrebbe tornare a parlare anche del famigerato Mehmet. Esiste davvero o ci troviamo di fronte ad un nuovo caso Mark Caltagirone?

La domanda è stata sollevata di recente nel corso della nuova puntata di Casa Pipol, durante la quale è intervenuta anche l’esperta di gossip, Deianira Marzano. Cosa pensa in merito del fidanzato di Gegia? Deianira ha svelato un croccante retroscena:

Io per curiosità ho fatto contattare questo Mehmet da una mia amica e questo le ha dato anche il numero di telefono. Ma questo qua ha fatto anche il classista perché ha detto ‘eh, un sacco di italiane mi stanno contattando, io sono stufo di questo gioco!’, le ha detto in inglese, ‘un sacco di italiane mi contattano e mi fanno domande, io sono stufo!’. Ma io vorrei dire a questo Mehmet, intanto il numero di telefono glielo hai dato! Allora come lo hai dato a questa mia amica, pure a Gegia forse la stai prendendo in giro!