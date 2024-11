Chi è Irene Maiorino, vita privata e carriera: fidanzato, età e curiosità

Irene Maiorino, nata a Napoli il 6 settembre 1985, è un’attrice italiana che sta conquistando il pubblico come volto di Lila adulta nella quarta stagione della serie L’amica geniale, adattamento del bestseller di Elena Ferrante. Con un background teatrale e un’esperienza consolidata tra cinema e televisione, Irene è considerata un talento in ascesa nel panorama cinematografico italiano.

Chi è Irene Maiorino, vita privata e carriera

Sin dai tempi del liceo, Irene ha mostrato una forte passione per la recitazione, seguendo corsi e partecipando a workshop teatrali a Cava de’ Tirreni. Ha poi studiato al DAMS di Roma, dove ha continuato a coltivare il suo talento, partecipando a film indipendenti come Nell’ordine delle cose di Andrea Zuliani. Dopo la laurea, ha iniziato una carriera che l’ha portata a dividersi tra teatro, tv e cinema.

Carriera tra teatro, cinema e televisione

Irene Maiorino ha costruito un curriculum diversificato, con ruoli in film, cortometraggi e serie tv di successo. Tra le sue interpretazioni più note:

Cinema : Io non ci casco (2008) e Le ragazze non piangono (2023).

: Io non ci casco (2008) e Le ragazze non piangono (2023). Cortometraggi : Tutto calcolato (2011) e Bordovasca (2023).

: Tutto calcolato (2011) e Bordovasca (2023). Televisione: ha recitato in serie popolari come Baciati dall’amore (2011), Gomorra (2016), 1994 (2019), dove ha interpretato Alessandra Mussolini, Il commissario Ricciardi (2021), Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2017) e I bastardi di Pizzofalcone (2018).

Un importante momento della sua carriera teatrale è stato l’allestimento di Confessione americana di Elia Kazan al Festival di Venezia 2020, diretto da Pablo Solari. Nel 2022, il suo nome è stato indicato come possibile interprete di Lila per la quarta stagione de L’amica geniale, ruolo che ha poi ottenuto ufficialmente, affiancando Alba Rohrwacher.

Vita privata e curiosità

Irene vive a Roma, ma mantiene un forte legame con Napoli, che definisce come il suo grande amore. Non è attualmente legata sentimentalmente a un partner ufficiale. Ha origini francesi da parte materna e due sorelle. Oltre alla recitazione, ama i viaggi, l’arte e la fotografia, passioni che arricchiscono la sua vita e la sua visione artistica.

Irene Maiorino, curiosità sul ruolo in L’amica geniale

La quarta stagione della serie, in cui Irene interpreta Lila adulta, va in onda su HBO negli Stati Uniti dal 9 settembre 2024 e su Rai 1 dall’11 novembre 2024, e rappresenta per l’attrice una delle sue interpretazioni più importanti, che le sta portando grande visibilità sia in Italia che all’estero.