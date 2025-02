Nella puntata di oggi, 6 febbraio, all’insegna del Grande Fratello, Maxime Mbandà sarà protagonista di una dolce sorpresa. Stando alle anticipazioni, il concorrente potrà riabbracciare il papà. Ma chi è il padre di Maxime e qual è il loro rapporto?

Il papà di Maxime è un medico con 5 lauree e molto conosciuto per essersi messo a disposizione della comunità. Tuttavia, con Maxime ha sempre avuto un rapporto complicato proprio a causa della lontananza.

Durante una conversazione avuta con Shaila nella Casa del Grande Fratello, il concorrente ha svelato il suo rapporto con il genitore:

Io ho un rapporto abbastanza controverso con mio padre. E’ mio padre, lo rispetto e gli voglio bene. Non ha fatto niente di male, semplicemente… io sono così con i miei figli perché sto compensando quella mancanza. Io intendo proprio dal punto di vista relazionale.

Alcune mie insicurezze derivano proprio da quello perché mi è mancato l’affetto. Mio padre non mi abbracciava, non era severo ma anaffettivo. Non è una persona seria ma lui a sua volta non ha ricevuto amore.

Mio padre ha sempre passato la vita a lavorare. I viaggi, lo sport, lo facevo con mia madre, mio padre non c’è mai stato. Io lo vedevo come un eroe perché lavorava, salvava persone, studiava. Lui fa il medico. In casa era presente ma il tempo non lo dedicava a me. L’immagine di mio padre in casa era seduto alla scrivania a studiare.