Chi è il Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano e le parole per l’addio di Amadeus alla Rai

Ieri sera, su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e veri fan del programma e che ha visto anche il Dottore intervenire per dei saluti (via social).

L’addio di Amadeus da Affari Tuoi

L’1 giugno, dunque, Amadeus ha salutato la Rai per iniziare una nuova avventura, dopo aver accettato l’offerta di Discovery che lo vedrà impegnato da settembre sul Nove.

Ad accompagnare Amadeus nell’ultima puntata di Affari Tuoi è stata la moglie Giovanna Civitillo, che non ha ancora espresso un suo pensiero sulla decisione del marito di lasciare la Rai.

Nell’ultima sua puntata, il conduttore non poteva non ringraziare tutti, a partire dalla squadra di lavoro:

Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie.

A salutare Amadeus è stato anche il Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, il quale ha scritto una Storia su Instagram in cui lo si vede proprio insieme al conduttore, scrivendo: “Accussì te ne vai”.

Chi è Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi

Classe 1966, nato a Ottaviano (Napoli), ha una laurea in filosofia e dagli anni Novanta è autore televisivo.

Dal 2003 è il Dottore di Affari Tuoi. A Fanpage.it il Dottore aveva detto: